Чудо-средство: шесть полезных свойств огуречного рассола

Чудо-средство: специалисты перечислили полезные свойства огуречного рассола
В социальных сетях в геометрической прогрессии растет количество видеороликов, посвященных преимуществам потребления огуречного рассола.
Издание The Mirror объединило их в список, которым мы делимся ниже.
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Итак, вот семь причин добавить продукт в свой рацион:
- снимает мышечные спазмы;
- помогает поддерживать водный баланс (за счет большого количества калия и натрия);
- укрепляет иммунитет (за счет большого количества антиоксидантов, витаминов С и Е);
- избавляет от изжоги;
- способствует потере веса;
- помогает регулировать уровень сахара в крови.
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