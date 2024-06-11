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Чудо-средство: специалисты перечислили полезные свойства огуречного рассола

В социальных сетях в геометрической прогрессии растет количество видеороликов, посвященных преимуществам потребления огуречного рассола.

Чудо-средство: шесть полезных свойств огуречного рассола
© dreamstime.com

Издание The Mirror объединило их в список, которым мы делимся ниже.

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Итак, вот семь причин добавить продукт в свой рацион:

  1. снимает мышечные спазмы;
  2. помогает поддерживать водный баланс (за счет большого количества калия и натрия);
  3. укрепляет иммунитет (за счет большого количества антиоксидантов, витаминов С и Е);
  4. избавляет от изжоги;
  5. способствует потере веса;
  6. помогает регулировать уровень сахара в крови.

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