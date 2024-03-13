Как убрать желтые пятна на пальцах от сигарет

После долгих лет курения на кончиках пальцев от сигарет могут появиться желтоватые пятна. Врач Нахид Али рассказала изданию The Mirror, как от них избавиться.

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По словам специалиста, есть несколько незамысловатых вариантов решения проблемы. Во-первых, можно потереть кончики пальцев долькой лимона. Во-вторых, можно проделать то же самое с зубной пастой.

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Также врач советует аккуратно нанести на пальцы смесь из пищевой соды и воды, а после этого ее смыть.

Вместе с тем она обратила внимание, что после применения любого из описанных лайфхаков нужно как следует увлажнить кожу.

"Пятна являются лишь косметической проблемой в данном случае. Крайне важно принять меры, чтобы положить конец никотиновой зависимости. Обратитесь к своему врачу за советом и поддержкой", – резюмировала Нахид Али.

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