Ученые: бросившие курить до 40 лет проживут столько же, как и не курившие

По данным научного журнала NEJM Evidence, удалось уточнить, когда эффективнее всего бросать вредную привычку. Избавление от курения полезно в любом возрастном периоде, отметили врачи и добавили, что естественное увеличение продолжительности жизни наступает всего через несколько лет после расставания с табаком.

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То есть люди, которые бросили курить до 40 лет проживут почти столько же как и некурящие. Если человек не прикасался к сигаретам 10 лет, то вред от никотина за годы курения нивелируются полностью. Половинчатый эффект для здоровья наступает всего через несколько лет паузы.

Для этого исследования ученые вели мониторинг 1,5 млн человек из США, Великобритании, Канаде и Норвегии на протяжении 15 лет.

Выяснилось, что курение забирает 12-13 лет жизни. Спустя всего три года после отказа от никотина восстанавливается 6 лет жизни, резюмировали исследователи.