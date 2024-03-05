Диетолог порекомендовала худеющим добавить в рацион один продукт

Существуют различные уловки, способствующие избавлению от лишних килограммов. Диетолог Фариха Джей рассказала изданию The Mirror, какую полезную, но питательную закуску стоит добавить в рацион питания худеющим.

По словам специалиста, для достижения результата важно потреблять достаточное количество продуктов с высоким содержанием клетчатки. Они питательны, не особо калорийны и помогают сохранять чувство сытости.

"Еще одним необходимым для организма питательным веществом является белок. За счет его потребления увеличивается мышечная масса, метаболизм ускоряется, и вы теряете больше калорий".

Закуской, которая идеально сочетает в себе и первое, и второе, являются орехи. Несмотря на высокую калорийность, они помогают сбросить вес и стабилизировать уровень холестерина, объясняет диетолог.

"Добавление орехов в рацион уменьшит аппетит и увеличит чувство сытости", – резюмировала Фариха Джей.