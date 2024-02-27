Диетолог развенчала популярные мифы о правильном питании

В век информационных технологий бывает трудно отличить правду от приукрашенных фактов. Диетолог Сакши Лалвани рассказала, какие утверждения и диеты, восхваляемые в сети, на самом деле не столь волшебные, какими их преподносят.

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Во-первых, по словам специалиста, при похудении не стоит уповать на колострум (порошок коровьего молозива). Принято считать, что данная добавка благотворно сказывается на иммунитете и метаболизме, однако ее эффект не в полной мере обоснован научными исследованиями.

Во-вторых, потребление сушеного морского мха не способно замедлить процесс старения, как уверяют некоторые на просторах интернета. Благодаря обилию антиоксидантов, витаминов и минералов морской мох на протяжении веков почитался за свои омолаживающие свойства, однако даже он не в силах противодействовать естественному биологическому процессу.

В-третьих, сыроедение не спасает от инфарктов и сахарного диабета, обращает внимание диетолог. Необработанные продукты растительного происхождения в самом деле очень полезны, а их потребление может снизить риск развития ряда хронических заболеваний, но не стоит рассчитывать, что смена рациона питания позволит избежать конкретных проблем со здоровьем.