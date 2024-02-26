Без тренажеров и диет: возможно ли похудеть в домашних условиях

С приближением весны мужчины и женщины все чаще задумываются о похудении. Некоторые приобретают абонемент в тренажерный зал, другие садятся на строгую диету. Однако, как это часто складывается, ни то, ни другое, пользы не приносит. В то же время интернет полнится историями о похудении в домашних условиях.

© Unsplash.com

О том, можно ли похудеть, не выходя из дома, и какие упражнения надо делать, «Рамблер» спросил у педиатра и остеопата Татьяны Шахмурадян.

В современном обществе все реже поднимается вопрос о проблеме голода. Логистика и технологии помогли снизить процент голодающих.

«Для похудения самое главное — психологическое спокойствие человека, а второе — дефицит калорий. Не имея дефицит калорий, только с упражнениями похудеть невозможно» Татьяна Шахмурадян Педиатр, остеопат

По мнению Татьяны Шахмурядан, даже у занятий спортом есть правила. Если делать их некорректным образом, велик риск так и не достигнуть желаемых результатов. Голова всему в физической нагрузке — правильное дыхание.

«Если человек не дышит или делает это поверхностно, у него плохо работает диафрагма, то об эффективном похудении говорить сложно. Поэтому любые тренировки, связанные с дыханием и диафрагмой. Дыхательные практики могут стать хорошим стартом» Татьяна Шахмурадян Педиатр, остеопат

«Можно добавить мышечно-фасциальный релиз, это работа с пенопластовым роллом, на котором раскатывают мышцы, чтобы движение было у лимфы и крови полноценным. Это свободное скольжение позволяет не зажимать кожу и мышцы, любые такие упражнения способствуют кровообращению и движению лимфы, и похудению в свою очередь» Татьяна Шахмурадян Педиатр, остеопат

Также эксперты от мира здорового образа жизни традиционно рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион овощи и фрукты. В полном отказе от сладкого и жирного, как считают некоторые диетологи, нужды чаще всего нет. Достаточно есть такую еду в умеренных количествах, а также не переедать на ночь. Голод и тяжелые физические упражнения в свою очередь тоже не всегда приводят к точеным формам. На пути к красивому телу важно учитывать собственные силы, а еще имеющиеся заболевания.