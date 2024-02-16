Врач рассказал, какое мороженое является самым вредным для здоровья

Самым вредным для здоровья мороженым считается пломбир, потому что в нем сочетаются сахар и жир. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«В нем, скорее всего, есть и трансжиры. Особенно если пломбир был сделан с добавлением заменителей молочного жира, пальмового масла и так далее. Могут быть и конечные продукты гликирования. Все эти факторы пагубно действуют на сосудистую стенку, вызывают развитие атеросклероза и сокращают продолжительность жизни», - предупредил врач.

По словам диетолога, меньше всего вреда принесет замороженный фруктовый сок. Однако он уточнил, что в покупных вариантах может быть много сахара. При этом Гинзбург напомнил, что употребление всех видов мороженого может привести к переохлаждению глотки, гортани, а также спровоцировать развитие простуды.