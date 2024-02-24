Какой секретный ингредиент добавить в кофе, чтобы похудеть

Добавление сливочного масла в кофе может способствовать похудению. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, на результаты которого ссылается издание The Mirror.

Качественное сливочное масло богато жирорастворимыми витаминами А, Е и К2. Последний особенно важен для метаболизма кальция и может предотвращать накопление жировых бляшек в артериях.

Кроме того, сочетание кофеина и содержащихся в сливочном масле жиров обеспечивает устойчивое высвобождение энергии в течение нескольких часов после потребления бодрящего напитка, то есть сглаживает неприятные последствия в виде резких приливов энергии и скачков давления.