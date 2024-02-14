Почему зимой мы толстеем и что с этим делать

Большинство из нас зимой весит гораздо больше, чем в теплое время года. Мы замечаем, что увеличиваемся в объемах, переживая затяжную зиму. О том, почему так происходит и что с этим делать, "Рамблеру" рассказала Евгения Григорьевна Белюга, диетолог-нутрициолог, клинический генетик Клиники La Salute

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В холодное время года мы поправляемся по нескольким причинам. Во-первых, у нас снижается двигательная активность, мы меньше гуляем и передвигаемся пешком.

Во-вторых, физическая активность снижается, а потребление калорий – нет.

Более того, зимой нас тянет на более калорийную пищу. Это нам досталось еще от предков – горячая и жирная пища помогает согреться и запастись энергией. Физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне. Евгения Белюга Диетолог-нутрициолог

Ну и «вишенкой», конечно, служат длинные новогодние праздники с традиционными блюдами, далекими от принципов правильного питания.

По словам специалиста, если прибавка в весе не превышает 2-3 кг, можно не паниковать. Весной, когда вы начнете больше двигаться, вес нормализуется. Если же вы набираете более 3 кг, то стоит пересмотреть свой распорядок дня и режим питания. Избежать чрезмерного увеличения веса зимой довольно несложно, если соблюдать несколько принципов.

Первое – прогулки на свежем воздухе. И, конечно, чтобы по возможности «поймать» солнце. Витамин D отлично заряжает человека энергией, хорошим настроением и сокращает его потребность «заедать холода».

Также важно включить в рацион питания больше белка. Это может быть нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. И, конечно, овощи, фрукты и зелень. Обязательно соблюдать питьевой режим. Зимой хочется пить меньше обычной питьевой воды и больше горячих напитков (чай, кофе, компоты). А к ним «нечаянно» добавляются разные «плюшки». Евгения Белюга Диетолог-нутрициолог

Пить, по словам специалиста, нужно не менее двух литров в день чистой негазированной воды. Это здорово поможет сохранить фигуру даже зимой.

Ну и, безусловно, нужно увеличить физические нагрузки. Это могут быть зимние виды развлечений – коньки, лыжи, или, например, спортзал или бассейн.