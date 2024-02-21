Бутылки с водой для тренировок могут вызвать гипергидратацию

Среди последователей концепции здорового образа жизни есть тенденция брать с собой на тренировки бутылку с водой. Она помогает утолить жажду во время занятий спортом и стабилизировать состояние, избежав обезвоживания.

© Unsplash.com

Однако эта же бутылка с водой может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает CNN.

Эксперты по сей день не пришли к согласию на тему того, сколько конкретно воды должен выпивать человек в день. Однако совершенно точно известно, что ее избыток приводит к печальным последствиям.

Слишком большое количество воды может перегрузить почки. Они просто перестанут справляться со своей функцией, что может привести к госпитализации.

Такое может случиться, если вы привыкли допивать содержимое своей бутылки, которую вы берете с собой на тренировку.

«Если вы начнете доходить до того, что у вас на самом деле не будет особой жажды — вы почувствуете, что вынуждаете себя выпивать остаток того количества унций, которое у вас осталось в бутылке, у вас начнутся проблемы с тем, как вы легко глотаете воду — тогда вы как бы доводите себя до уровня гипергидратации», — сказал Райан Бобер, специалист по внутренним болезням из Cedars-Sinai.

При так называемой водной интоксикации уровень натрия в крови становится ниже нормы. В качестве симптомов этого недуга числятся раздражительность, спутанность сознания, тошнота, рвота, судороги, а также не исключен летальный исход. Есть мнение, что причиной смерти Брюса Ли стал именно этот недуг.

Медики призывают пить воду при ощущении жажды, но обязательно учитывать допустимую норму. Она у каждого может быть своя. В среднем это около 1,2 литра в день.