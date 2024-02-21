Врач рассказала, сколько мяса нужно съедать за день

Диетолог Васильева: 400 граммов индейки закрывают суточную норму белка.

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Сто граммов индейки позволяют закрыть суточную потребность в белке примерно на 25%. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

«Если Вы съедите порцию индейки 100 граммов, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 граммов рыбы, например, трески закроют суточную потребность на пятую часть. 100 граммов сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть. Норма рассчитана на среднего взрослого человека», — рассказала «Газете.Ru» Васильева.

Многочисленными исследованиями установлено, что оптимальная потребность в белке в среднем должна составлять не менее 85-90 г/сутки, объяснила диетолог. Дополнительно белок расходуется в случае стрессовых ситуаций, болезни, повышенной физической нагрузки, у женщин в период беременности и кормления грудью.

Белок – главный строительный материал для организма, без него невозможна жизнедеятельность, рост и развитие. Им богаты продукты животного происхождения: мясо, субпродукты, молочные продукты, куриные яйца, рыба. Растительный белок (из овса, ржи, риса, сои) усваивается хуже, но тоже имеет важное значение для сбалансированного питания.

Человек может получить достаточно белка из животных продуктов. Но лучше, чтобы доля белков животного происхождения в суточном рационе составляла 50%. Другую половину лучше добирать из растительных белков.

«Белки животного происхождения очень хорошо усваиваются организмом, но их использование в питании ограничено из-за избытка насыщенных жиров и холестерина, что отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Кроме этого, при кулинарной обработке мясных продуктов могут образовываться канцерогены, то есть вещества, способные вызывать рак», — пояснила Васильева.