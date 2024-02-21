Врач ФМБА напомнил о серьезных последствиях дефицита тестостерона
Гормон тестостерон влияет на многие процессы в организме мужчины. Речь идет не только о либидо и формировании вторичных половых признаков, но и об обмене веществ, синтезе белков и холестерина, формировании мышц и костного скелета. Тестостерон вырабатывается в коре надпочечников и яичках, его максимальное количество обычно приходится на период с 12 до 18 лет. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.
После 30 лет с каждым годом становится все меньше клеток, вырабатывающих тестостерон, но обычно даже у человека преклонного возраста уровень этого гормона не падает до критического минимума. На снижение тестостерона также влияет сахарный диабет, болезни гипофиза и гипоталамуса, хронический стресс, генетические патологии, травмы яичек и лишний вес.
Зачастую мужчина долго не ощущает недостаток тестостерона. Симптомы ярко проявляются, когда достигнут нижний порог в 12 нмоль/л. Тогда наблюдается снижение сексуального влечения, проблемы с эрекцией, набухание молочных желез, резкие перепады настроения, постоянная слабость и повышенная утомляемость, а еще бессонница и нарушение памяти. Подобные симптомы довольно размыты и не указывают на конкретную проблему в организме, поэтому далеко не каждый мужчина сразу понимает, что с ним происходит. Если оставить все как есть, вскоре могут развиться серьезные проблемы: остеопороз из-за снижения плотности костной ткани, бесплодие из-за уменьшения выработки сперматозоидов, сахарный диабет из-за нарушения обмена веществ.
Чтобы избежать неожиданных негативных последствий, необходимо регулярно сдавать анализ на тестостерон. Его сдают натощак дважды в разные дни для исключения неправильного результата. Если выявлен дефицит, нужно скорректировать образ жизни: включить в распорядок регулярные физические нагрузки, полноценно спать, избавиться от вредных привычек, минимизировать стресс, наладить питание. Не всегда это оказывается действенным, поэтому в отдельных случаях лечащий врач назначает терапию.
Как сообщил заведующий урологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Андрей Санжаров, сдавать анализ крови необходимо даже если ничего не тревожит. Так пациент сможет контролировать уровень тестостерона и вовремя начнет лечение при дефиците.