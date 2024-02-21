Врач ФМБА напомнил о серьезных последствиях дефицита тестостерона

Гормон тестостерон влияет на многие процессы в организме мужчины. Речь идет не только о либидо и формировании вторичных половых признаков, но и об обмене веществ, синтезе белков и холестерина, формировании мышц и костного скелета. Тестостерон вырабатывается в коре надпочечников и яичках, его максимальное количество обычно приходится на период с 12 до 18 лет. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

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После 30 лет с каждым годом становится все меньше клеток, вырабатывающих тестостерон, но обычно даже у человека преклонного возраста уровень этого гормона не падает до критического минимума. На снижение тестостерона также влияет сахарный диабет, болезни гипофиза и гипоталамуса, хронический стресс, генетические патологии, травмы яичек и лишний вес.

Зачастую мужчина долго не ощущает недостаток тестостерона. Симптомы ярко проявляются, когда достигнут нижний порог в 12 нмоль/л. Тогда наблюдается снижение сексуального влечения, проблемы с эрекцией, набухание молочных желез, резкие перепады настроения, постоянная слабость и повышенная утомляемость, а еще бессонница и нарушение памяти. Подобные симптомы довольно размыты и не указывают на конкретную проблему в организме, поэтому далеко не каждый мужчина сразу понимает, что с ним происходит. Если оставить все как есть, вскоре могут развиться серьезные проблемы: остеопороз из-за снижения плотности костной ткани, бесплодие из-за уменьшения выработки сперматозоидов, сахарный диабет из-за нарушения обмена веществ.

Чтобы избежать неожиданных негативных последствий, необходимо регулярно сдавать анализ на тестостерон. Его сдают натощак дважды в разные дни для исключения неправильного результата. Если выявлен дефицит, нужно скорректировать образ жизни: включить в распорядок регулярные физические нагрузки, полноценно спать, избавиться от вредных привычек, минимизировать стресс, наладить питание. Не всегда это оказывается действенным, поэтому в отдельных случаях лечащий врач назначает терапию.