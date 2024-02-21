Эксперт назвал продукт, который ни в коем случае нельзя есть перед сном

Многие люди не любят ложиться спать с пустым желудком. Ощущение голода мучает настолько, что уснуть становиться очень сложно.

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По этой причине некоторые перед отходом ко сну едят хлопья с молоком. Такое простое блюдо насыщает и желудку не так сложно его переваривать, нежели мясо или мучные изделия.

Однако эксперты считают, что подобный ужин может нести угрозу самочувствию человека. Об этом сообщает Mirror.

Эксперт по сну Эшли Хейнсворт утверждает, что в первую очередь важно учитывать состав хлопьев. Далеко не все они одинаково безобидны.

«Злаки с высоким содержанием сахара дают нам энергию, стимулируют мозг и могут усилить беспокойство, поэтому по возможности их следует избегать перед сном», — пояснил специалист.

Эксперт призвал избегать перед сном стимулирующих веществ: кофеина и алкоголя. Острая пища в свою очередь вызовет изжогу, создав тем самым неудобство во время сна. Белый хлеб, зерновые и рафинированные продукты также лучше избегать.

Лучшим образом перед сном действует ромашковый чай, успокаивая и помогая отойти в мир Морфея. Из еды специалист советует съесть горсть орехов или натуральный йогурт.