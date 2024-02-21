Диетолог перечислила список идеальных продуктов для ужина

На ужин предпочтительно использовать комбинацию продуктов, содержащих полноценный белок и сложные углеводы. Какие именно продукты подойдут для здоровой трапезы, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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«На гарнир используйте овощи как в свежем виде, так и в запеченном, отварном. Это может быть салат из овощей с небольшим количеством растительного масла или вовсе без него, овощное рагу или овощи, запеченные в духовке», – отметила врач.

По словам Михалевой, лучше не досаливать пищу людям, которые склонны к отекам и повышению артериального давления. В качестве источника белка могут выступать запеченная в собственном соку со специями рыба, тушеное нежирное мясо или птица. Желательно снять кожу с птицы перед приготовлением, это значительно снизит ее калорийность.

Овощной гарнир полезно сочетать с крупами: булгур, гречка, бурый рис, киноа. В качестве десерта на ужин можно съесть фрукты или ягоды. Тем людям, которые не склонны к полноте, можно съесть небольшое количество сладкого после ужина – 25-50 граммов зефира, кусочек мармелада, пастилы.

Если вы предпочитаете легкий ужин, то вечером можно съесть блюда из творога, по желанию с кусочком зернового хлеба, зеленью и авокадо.