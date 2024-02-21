Почему нос закладывает по ночам и как с этим справиться

Заложенность носа по ночам может не только затруднить дыхание и вызвать проблемы со сном, но и привести к целому ряду проблем, от неприятного запаха изо рта (при пересыхании ротовой полости) до проблем с либидо из-за банального недосыпа. И хотя причины могут быть разными, эксперт по сну, доктор Раджа Дасгупта, в беседе с NY Post поделился рядом полезных советов, которые помогут исправить ситуацию.

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Для начала эксперт советует приподнять голову немного выше, если вы привыкли спать на плоской подушке. Неприятный эффект может возникать из-за прилива крови к голове, как если бы вы висели вниз головой. Кроме того, доктор советует отказаться от сна на спине — эта поза затрудняет дыхание. Если смена положения в постели не устраняет проблему, возможно, все дело в аллергенах.

Исследователи обнаружили, что более чем в 99% из почти 7000 домов, из которых они собрали образцы пыли, был обнаружен по крайней мере один из восьми распространенных аллергенов: шерсть собак и кошек, белки, выделяемые тараканами, мышами или крысами, плесень, два типа пылевых клещей. Даже если у вас нет аллергии, нос все равно может распознавать частицы как чужеродные и стараться вывести их из организма.

Полностью очистить спальню от аллергенов может быть непросто, но минимальные усилия предпринять стоит: не впускайте в помещение домашних животных, откажитесь от ковров, меняйте постельное белье раз в неделю, по-возможности установите очиститель воздуха и не забывайте о тщательной уборке.