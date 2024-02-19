Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к вредной еде

Ни для кого не секрет, что пицца, бургеры, сладкие газированные напитки и прочие вредные продукты не несут особой пользы для организма и не заряжают его энергией на долгое время.

Диетолог Майкл Мосли рассказал изданию The Mirror, какие привычки помогут избавиться от тяги к потреблению бесполезных жиров и углеводов.

Про запас

В 2015 году ученые выяснили, что потребление фаст-фуда и в целом желание поесть вне дома являются одними из главных факторов риска снижения качества питания, потребления большого количества вредных жиров и лишних калорий. Во избежание этого следует иметь запас еды и в том числе брать ее с собой, например, на работу.

Незаменимых нет

Даже небольшие изменения рациона питания могут перепрограммировать мозг, помочь изменить жизнь в лучшую сторону и стать менее зависимыми от нездоровой пищи. Для этого диетолог рекомендует заменить вредные продукты на полезные: шоколад – на орехи и семена, десерт – на греческий йогурт с ягодами. Это вкусные и полезные альтернативы, которые насыщают организм питательными микроэлементами.

Крепкий сон

Недосып имеет связь с нашим аппетитом. По словам доктора Мосли, в таком случае повышается уровень липидов в крови под названием эндоканнабиноиды, что, в свою очередь, подталкивает нас съесть что-то вредное.

Дорогой дневник

Также диетолог рекомендует вести учет съеденного за день и описывать свои ощущения после каждого приема пищи. Этот лайфхак позволит понять, что на самочувствии намного лучше сказываются полезные продукты питания.