Почему мы просыпаемся до того, как срабатывает будильник

Эксперт по сну компании Panda London Макс Кирстен говорит, что это явление может произойти по нескольким причинам, как физиологическим, так и психологическим, сообщает The Mirror.

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Циркадный ритм. Тело работает в соответствии с естественным циклом сна и бодрствования, известным как циркадный ритм. На этот ритм влияют такие факторы, как воздействие света, время приема пищи и распорядок дня. В организме есть внутренние часы, которые регулируют, когда человек будет чувствуете сонливость и когда естественным образом проснется. Если вы постоянно просыпаетесь примерно в одно и то же время каждый день, тело может начать предвидеть пробуждение в это время в соответствии с вашим циркадным ритмом. Таким образом, пробуждение прямо перед будильником может быть просто внутренними часами тела, сигнализирующими о том, что пора просыпаться в соответствии с обычным графиком сна.

Циклы сна. Сон происходит циклично, каждый цикл состоит из разных стадий: легкий сон, глубокий сон и быстрый сон. Эти циклы обычно длятся около 90 минут каждый. Пробуждение на более легких стадиях сна позволяет проще проснуться с ощущением бодрости. Ваше тело естественным образом запрограммировано на пробуждение в конце цикла сна, что может совпадать с временем срабатывания будильника. Таким образом, если вы просыпаетесь незадолго до сигнала будильника, это может означать, что вы завершили цикл сна и тело естественным образом переходит к более легкой стадии сна, готовясь к пробуждению.

Стресс и тревога. Иногда пробуждение раньше будильника может быть связано со стрессом или тревогой. Если вы беспокоитесь о том, что проспите, или на следующий день запланировано что-то важное, тело может стать более внимательным по мере приближения к пробуждению, из-за чего вы проснетесь преждевременно.

Факторы окружающей среды. Внешние факторы, такие как шум, свет или изменения температуры, также могут влиять на качество сна. Если в окружающей обстановке раздастся внезапный шум, тело может проснуться еще до того, как сработает будильник.

Недостаток сна. Если вы постоянно не высыпаетесь, тело может попытаться компенсировать это, будя вас раньше. Это может быть признаком того, что вам нужно уделить больше внимания сну, чтобы избежать накопления дефицита сна, который со временем может иметь негативные последствия для физического и психического здоровья.