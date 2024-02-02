Дерматологи рассказали, как нужно спать, чтобы не было морщин

Бытует мнение, что от позы сна зависит вероятность появления морщин. Так ли это на самом деле и как лучше спать, чтобы сохранить кожу лица здоровой и красивой, дерматологи рассказали изданию Health.

© Unsplash

Положение во сне действительно может спровоцировать появление морщин, которые принято называть линиями сна, отмечает доктор медицинских наук, дерматолог Линдси Зубрицки. Виной тому постоянные давление и трение, которое происходит, когда человек спит на животе, то есть упираясь лицом в подушку, либо на боку.

Эти линии сна часто проявляются в виде вертикальных складок на лбу человека, по обе стороны от носа или в виде диагональных линий под глазами, в свою очередь объяснила врач Миранда Уилсон.

"Сначала она будет выглядеть как слабая маленькая линия. Но со временем будет становиться все глубже и глубже, если продолжать спать на животе".

В этой связи дерматологи рекомендуют отдавать предпочтение сну на спине. Вместе с тем важно учитывать наличие проблем со здоровьем: например, пациентам с апноэ спать в данной позе нельзя, так как в данном случае увеличивается риск затруднения дыхания.

Здоровый образ жизни также может улучшить внешний вид кожи и полезен независимо от того, какое положение сна предпочитает человек. Речь идет, в частности, о потребление достаточного количества жидкости в течение дня, нанесении солнцезащитного крема и отказе от вредных привычек – например, курении.