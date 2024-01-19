Качественный сон чрезвычайно важен для здоровья и хорошего самочувствия.

Недостаток сна приводит к снижению продуктивности, ухудшению настроения и сосредоточенности, а также проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе. Поэтому очень важно научиться засыпать быстро и спать качественно.

Один из самых простых, но эффективных методов быстрого засыпания – это метод «джиббериш».

Врач Сергей Длин рассказал, что суть этого метода в том, чтобы перед сном начать в голове повторять абсолютно бессмысленный набор слогов (вроде «трам-пам-насы» или «ри-ра-ру-ма»). Такой бессмысленный и нейтральный «вербальный мусор» обманывает ваш мозг, и он перестает повторять навязчивые мысли и проблемы ушедшего дня.

В результате ваш ум быстро затихает, перестаёт рассуждать и оценивать, и вы мягко и естественно скатываетесь в сон.