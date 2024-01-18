Невролог Беленко рассказала, как избавиться от метеозависимости
Перепад температур и давления в этом году стали основной болью многих россиян. Почему возникает метеозависимость и как от нее избавиться, рассказала кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Елена Беленко.
Эксперт объяснила, что к плохому самочувствию во время резкого потепления или похолодания приводят проблемы с нервной системой.
— У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система, — объяснила она в комментарии «Радио 1».
В результате начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия
Повлиять на самочувствие во время смены погоды можно. Для этого эксперт порекомендовала правильно восстанавливаться после стрессовых ситуаций. Необходим полноценный сон, физическая активность.
До этого климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева сообщила, что прямых доказательств влияния магнитных бурь на человека и погоду нет.