Невролог Беленко рассказала, как избавиться от метеозависимости

Перепад температур и давления в этом году стали основной болью многих россиян. Почему возникает метеозависимость и как от нее избавиться, рассказала кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Елена Беленко.

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Эксперт объяснила, что к плохому самочувствию во время резкого потепления или похолодания приводят проблемы с нервной системой.

— У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система, — объяснила она в комментарии «Радио 1».

В результате начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия

Повлиять на самочувствие во время смены погоды можно. Для этого эксперт порекомендовала правильно восстанавливаться после стрессовых ситуаций. Необходим полноценный сон, физическая активность.