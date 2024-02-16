Ученые определили симптом сердечного приступа, связанный с желудком

Ученые определили симптом сердечного приступа, который проявляется в желудке
Общие симптомы, которые возникают перед сердечным приступом, включают в себя боль в груди и слабость.
Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что во многих случаях у женщин возникает особый симптом, который чаще всего игнорируется или принимается за проявление других проблем со здоровьем.
Целью исследования было точное описание симптомов ишемической болезни сердца у женщин и более глубокое понимание настораживающих признаков. Ученые добавили, что в ходе более ранних исследований они обнаружили, что от 85 до 90% женщин сообщали о нескольких различных симптомах в период, предшествующий сердечному приступу.
К наиболее частым симптомам, выявленным у женщин за месяц до сердечного приступа, относятся:
- Необычная усталость (71%)
- Нарушение сна (48%)
- Одышка (42%)
- Расстройство желудка (39%)
- Тревога (36%)
Среди этих симптомов врачи обратили особое внимание на расстройство желудка, которое испытывали 39% женщин в течение месяца перед сердечным приступом.
По словам ученых, в этом случае расстройство желудка может выражаться в боли или дискомфорте в верхней части живота (диспепсия) или жгучей боли за грудиной (изжога).
Кроме того, специалисты выяснили, что во время самого сердечного приступа женщины отмечали:
- Одышку (58%)
- Слабость (55%)
- Необычную усталость (43%)
- Холодный пот (39%)
- Головокружение (39%)
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