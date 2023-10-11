Может ли стресс вызвать сердечный приступ

Говорят, что многие проблемы со здоровьем случаются из-за сильных стрессов. Может ли из-за стресса произойти сердечный приступ? "Рамблер" разбирался в этом вопросе.

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Людям, испытывающим сильный стресс, наверняка не раз в жизни говорили, что стресс может их убить.

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Но может ли это быть на самом деле? Может ли стресс привести к сердечным приступам или другим проблемам, которые могут быть опасны для вашего здоровья?

Что ж, согласно исследованиям, может. Повышенный психологический стресс связан с проблемами сердечно-сосудистой системы, включая высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт.

Действительно, психологическое напряжение может быть так же опасно для здоровья вашего сердца, как и традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, например:

• ожирение

• повышенное артериальное давление

• курение

• высокий уровень холестерина

• отсутствие физической активности

Как стресс влияет на организм?

Стресс не всегда является негативным явлением. На самом деле, это может быть полезно. Кратковременный стресс может дать вам энергию для завершения проекта или соблюдения сроков. Это может подтолкнуть вас к более высоким результатам во время публичных выступлений. Он может помочь вам принять решение за доли секунды, например, в ситуации, угрожающей жизни.

Вы даже можете испытывать стресс в счастливые моменты, например, новый брак, новый дом или знакомство с новыми людьми.

Но слишком сильный стресс — и стресс в моменты, когда вы не находитесь в угрожающей ситуации — может быть опасен для вашего общего благополучия и здоровья вашего сердца.

Долгосрочный (хронический) стресс может быть результатом постоянного беспокойства по поводу работы, отношений, состояния здоровья или экономических обстоятельств.

Хронический стресс может вызвать:

• напряжение в мышцах

• отсутствие энергии

• бессонницу

• головные боли

• расстройство желудка

Стресс также активирует центр страха в вашем мозгу. Он сообщает вашему телу, что вы находитесь в режиме «бей или беги», даже в повседневных ситуациях, таких как работа или вождение автомобиля.

Он посылает поток кортизола, гормона стресса, в ваше тело, чтобы «отреагировать» на стресс.

Со временем повышенный уровень гормонов стресса может привести к каскаду нежелательных эффектов, таких как:

• высокое кровяное давление

• усиление воспаления

• снижение кровотока

• более высокий риск сердечного приступа и инсульта

Может ли стресс повысить риск сердечного приступа?

Стресс может повлиять на многие органы, особенно на сердце и сердечно-сосудистую систему.

В исследовании ученые проанализировали более 900 пациентов с основным, но стабильным заболеванием сердца. Исследователи хотели посмотреть, как сердца людей и приток крови к сердцам реагируют как на физический, так и на эмоциональный стресс.

Снижение притока крови к сердцу может спровоцировать сердечные приступы и другие сердечно-сосудистые события.

Участники исследования прошли стандартизированные тесты на физическую и умственную нагрузку, и было измерено влияние этих тестов на приток крови к сердцу.

Анализ показал, что психический стресс нанес больший урон сердцам. Участники, подвергшиеся психическому стрессу, также с большей вероятностью имели в анамнезе несмертельный сердечный приступ или умирали от сердечно-сосудистых заболеваний в последующие годы после испытаний.

Другими словами, стресс наносит значительный ущерб здоровью вашего сердца, а также увеличивает риск сердечного приступа и инсульта на долгие годы вперед.

Этот анализ подтвердило раннее исследование, в ходе которого было проанализировано более 24 000 пациентов в 52 странах. Это исследование показало, что люди, которые испытали высокий уровень психологического стресса за год до исследования, имели в два раза больше шансов получить сердечный приступ в течение 5-летнего периода наблюдения.