Коктейли из фруктов и батончики с протеином являются не очень подходящим перекусом. Подобные продукты могут отрицательно сказывается на здоровье всех, стремящихся быстро сбросить лишний вес. Об этом в интервью изданию Sun рассказала диетолог Лорен Джонсон-Рейнольдс.

По словам медика, многие ориентированные на приверженцев здорового питания продукты по существу не являются таковыми. Например, в протеиновых батончиках помимо белка и клетчатки, также содержатся подсластители. Их диетолог рекомендует заменить на орехи или же шоколад темного вида.

Смузи из фруктов тоже не рекомендует употреблять тем, кто следит за фигурой. По словам Джонсон-Рейнольдс, в них содержится слишком много глюкозы. Поступая в таком количестве в организм, она на короткое время насыщает организм, однако уже через некоторое время человек начинает испытывать усталость и голод.

К числу других вредных продуктов врач отнесла диетическую газировку, следует из публикации.

Нарушение баланса углеводов и жиров сокращает жизнь человека. Об этом заявили японские ученые из Университета Нагои. Согласно исследованию, при низком употреблении углеводов у мужчин повышался риск смерти, в том числе от рака. У женщин избыток этого вещества сказывался на более высокой вероятности ранней смерти.