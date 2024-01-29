Диетолог рассказала, что будет с организмом после отказа от сахара

Современный рацион часто включает большое количество добавленного сахара, который содержится в сладких напитках, конфетах и полуфабрикатах. Его чрезмерное потребление приводит к проблемам со здоровьем и способствует целому ряду нарушений обмена веществ. Диетолог Карли Харт объяснила, что происходит с организмом после того, как человек прекращает употреблять сахар, пишет американское издание She Finds.

© Vm.ru

Сахар содержится в большинстве продуктов питания, его добавляют во множество обработанных продуктов. Он важен для обеспечения организма энергией, поскольку является основным источником глюкозы. Однако чрезмерное потребление сахара связано с различными проблемами со здоровьем, включая ожирение, диабет второго типа и проблемы с зубами.

Видео дня

Харт отметила, что существует разница между натуральными сахарами и добавленными, именно вторую категорию нужно свести к минимуму. Она указала на многочисленные преимущества снижения содержания добавленного сахара.

Результаты варьируются от улучшения когнитивных функций, снижения риска развития сердечных заболеваний, диабета, чрезмерного увеличения веса, уменьшения воспалительных процессов в организме, улучшения иммунной системы, повышения энергии в течение дня до улучшения состояния кожи.

Диетолог рассказала, что исследования показали негативное воздействие сахара на лобную кору головного мозга. Отказ от этого продукта снижает риск развития сердечных заболеваний, диабета и чрезмерного набора веса, а также уменьшает воспаление в организме, способствует оздоровлению иммунной системы.

Люди, переставшие есть сахар, могут почувствовать прилив энергии в течение дня. Плюс очищается кожа: сладкоежки часто жалуются на чрезмерную жирность и прыщи.

Также внутри человека происходит много процессов, на которых отражается злоупотребление сладким.

«Сахар вредит регуляции аппетита. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара быстро перевариваются и усваиваются организмом, вызывая усиление чувства голода и часто приводя к чрезмерному потреблению пищи. Подобно отказу от кофеина, люди могут испытывать побочные эффекты при первом ограничении добавленного сахара в рационе. Сладости высвобождают дофамин, который стимулирует центр вознаграждения мозга. Некоторые могут испытывать головные боли или острую тягу к сладкой еде и напиткам. Через пару дней это должно пройти», — пояснила эксперт.

Харт поделилась рекомендациями, как грамотно исключить сахар из рациона, не испытывая симптомов отмены или не ставя нереалистичных долгосрочных целей.

«Как дипломированный диетолог я не рекомендую резко исключать добавленный сахар из рациона. Эта стратегия, как правило, не работает в долгосрочной перспективе. Рекомендуется постепенно сокращать количество добавляемого сахара с течением времени. Начните более внимательно относиться к составу продуктов и напитков, которые вы употребляете», — отметила специалист.

Она порекомендовала в первую очередь перестать пить газированные напитки и соки и заменить их более здоровыми альтернативами (такими как вода, черный кофе, газированная вода или чай). Также нужно сосредоточиться на снижении содержания сахара в рационе, подумать о том, чтобы увеличить потребление продуктов, богатых питательными веществами, таких как нежирные белки, цельные зерна, фрукты, овощи и полезные жиры. Это поможет регулировать аппетит и продлить чувство сытости.