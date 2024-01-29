Врач: после 40 лет надо менять образ жизни

После достижения определенного возраста влияние алкоголя, вредной пищи и дефицит физической активности начинают оказывать куда более негативный эффект на организм человека, чем ранее.

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Подобными выводами поделилась терапевт Мария Черняева, подчеркивая, что в возрасте 40 лет уже необходимы изменения в образе жизни. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

«После 40 лет все, что ранее организм переносил без заметных последствий, начинает оказывать отрицательное воздействие на здоровье», — сказала эксперт. Специалист считает, что это объясняется замедлением метаболических процессов, ухудшением вывода вредных веществ из организма, перестройкой тканей.

Помимо прочего, с возрастом снижается ферментативная активность, а синтез инсулина ухудшается. Это приводит к тому, что организм становится менее способным усваивать жирную пищу и этиловый спирт.

Эксперт советует изменить рацион и образ жизни после сорока лет, чтобы предотвратить рост массы тела и возникновение серьезных заболеваний.

«После 40 лет мы уже не можем беззаботно наслаждаться шашлыками, так как появляются неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта», — заключила Черняева.