Врач назвала простое упражнение для снижения давления

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала простое упражнение, которое помогает снизить давление. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

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Для снижения давления специалист посоветовала обниматься с близкими. «Ежедневные объятия могут снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Однако не забывайте вовремя обращаться к врачу и принимать назначенные препараты!» — отметила Дроздова.

Врач также рассказала, что объятия уменьшают физическую боль, улучшают сон и укрепляют иммунную систему. «Люди, которые обнимались чаще, с меньшей вероятностью болели ОРВИ, а если и заболевали — имели менее выраженные симптомы», — заявила Дроздова.