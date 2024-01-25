Как распознать приближающуюся деменцию? Врач назвал неочевидный симптом

Врач Рестак: складывание вещей не на свои места может указывать на деменцию. Врачи пока не научились лечить деменцию. Однако развитие заболевания можно замедлить, если заметить его на ранних стадиях. Для этого придётся внимательно наблюдать за пожилыми родственниками. Доктор Ричард Рестак рассказал, какая странность в поведении стариков может указывать на серьёзный диагноз.

Вас должно насторожить, если человек вдруг начал оставлять вещи не на своих местах. И речь идёт не о том, что он складывает одежду не в шкаф, а на стул. Такая привычка свойственна даже молодым и вполне здоровым людям.

Насторожить должно, если вы находите вещи пожилого человека там, где им совсем не место. Например, он оставляет зубную щётку вместе с вилками и ложками или держит кастрюлю среди шампуней в ванной, привёл пример Рестак. Особенно тревожно, если такое поведение начинает повторяться.

Это, по словам доктора, может указывать на начавшиеся необратимые процессы в головном мозге. Больной в этом случае перестаёт понимать, где надо хранить предметы гигиены, поэтому оставляет их там, где видит.

Следующая стадия болезни — это когда человек знает, что такое зубная щётка, но не может ею пользоваться, сказал доктор изданию The Mirror.