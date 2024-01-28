Нужно ли на самом деле пить коллаген

Коллаген является одним из ключевых структурных белков, присутствующих во многих тканях человеческого организма. В последние годы было проведено множество исследований, посвященных его роли в организме. О его влиянии, свойствах и оптимальном приеме рассказала врач-дерматолог, косметолог Анжелика Ужва.

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Коллаген представляет собой белковую молекулу, состоящую из аминокислотных цепей. Он обладает высокой прочностью и упругостью, что делает его неотъемлемой частью соединительной ткани. За счет своей способности увлажнять и улучшать эластичность кожи, вещество снижает появление морщин и признаков старения. Он также способствует заживлению ран и повреждений, улучшает состояние волос, ногтей и зубов. Кроме того, коллаген снижает воспалительные процессы в суставах, что является особенно актуальным для людей с артритом или остеоартрозом.

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При употреблении коллагена он попадает в организм, где его аминокислоты используются для формирования новых коллагеновых структур в различных тканях. Также коллаген стимулирует синтез собственного коллагена организмом. Благодаря этому механизму, прием коллагена может улучшить структуру кожи, костей, суставов и других соединительных тканей. Для оптимального воздействия на организм рекомендуется принимать коллаген в виде пищевых или диетических добавок.

"Польза коллагена для приема внутрь может быть только в том случае, если вы принимаете его не менее трех месяцев и обязательно в сочетании с витамином С. Тем не менее надо понимать, что коллаген не единственный белок, который является строительным материалом для кожи, волос, суставов. Например, лецитин, не менее важный источник белка. Поэтому при сбалансированном приеме животных белков нет большой необходимости дополнительно принимать препараты на основе коллагена" Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Важно помнить, что коллаген имеет некоторые противопоказания. Так, индивидуальная непереносимость может вызвать аллергические реакции, такие как сыпь, зуд, отек лица или затруднение дыхания. С осторожностью добавку стоит принимать пациентам с болезнями почек. Также опасным может оказаться взаимодействие коллагена с некоторыми лекарственными препаратами, поэтому перед началом приема нужно проконсультироваться с врачом.