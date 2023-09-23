Витамин D: всем ли необходимы добавки

Если вы выяснили, что витамин Д3 (и другие) у вас в норме – в среднем диапазоне, то нужно ли принимать витаминные добавки, чтобы поддерживать этот уровень? Или надо принимать витамины только при дефиците? Какова будет поддерживающая доза? "Рамблер" поговорил со специалистом и узнал ответы на эти вопрос.

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По данным ВОЗ, примерное число людей, страдающих от нехватки витамина D, уже перескочило отметку в миллиард. Однако это совершенно не означает, что пить витамин D нужно круглогодично. Давайте разберемся, что он из себя представляет и как стабилизировать его уровень в организме.

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Витамин D образуется в коже под воздействием солнечного света – благодаря ультрафиолетовым лучам типа В или UVB-излучения.

Сделав витамин D жирорастворимым, природа очень мудро поступила. Ведь если за летние солнечные месяцы вы выработали его в достаточном количестве, то теоретически вы создали себе его достаточный запас в жировой ткани, которого должно хватить на всю зиму. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, гарантируя здоровье зубов, костей и не только. Он отвечает более чем за 300 разных реакций в нашем организме! Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Содержание витамина D измеряется в международных единицах (МЕ). 1 МЕ = 0,000025 мг (0,025 мкг) химически чистого витамина D. При этом примерная рекомендуемая суточная норма для взрослых 18-70 лет составляет 400-600 МЕ (10-15 мкг).

Большинство специалистов считают, что синтез в коже – основной источник витамина D для людей. Поэтому если человек живет в скромной на солнечные дни стране, да еще и не использует это время с пользой, ему действительно может его не хватать, однако, его можно дополучить и с пищей.

Наиболее богата им жирная рыба (лосось) – 100 гр. дикого лосося на 25% превышает дневную норму витамина D, консервированный тунец (100 гр. содержит до 268 МЕ – это больше 30% от дневной нормы), сельдь, морепродукты, яичный желток (1 желток равен 5% дневной нормы), грибы (лисички, сморчки), сливочное масло.

Современные специалисты сходятся во мнении, что польза от добавок неоспорима в случае серьезного дефицита, но принимать их имеет смысл только зимой и только после проверки уровня витамина в организме. Если человек сбалансированно питается и бывает на улице в светлое время суток, в таком случае, по крайней мере, в летнее время он может обойтись без дополнительного приема витамина D. Кроме того, почти у каждого из нас существует депо этого витамина в организме. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Однако есть особенности, при которых витамин D усваивается с трудом:

При проблемах с желчным оттоком (витамин D – жирорастворимый, а желчь необходима для всасывания жиров), при воспалительных процессах в кишечнике и нарушении микрофлоры, а также при избыточном весе.

В таком случае нужно держать руку на пульсе и стараться проверять уровень витамина D хотя бы раз в полгода.

Если же показатели в норме, не стоит обращаться к добавкам просто так, чтобы витамин D накопился «про запас». Безусловно интоксикация витамином D – редкий случай, но необходимо знать, чем угрожает это состояние.

Избыток витамина D приведет к избыточному всасывания кальция, и организм будет его куда-то размещать. Это могут быть почки с перспективой формирования камней или сосуды. Отложенный в их стенках кальций приведет к их ригидности, что ляжет в основу формирующейся гипертонической болезни. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Современные специалисты сходятся во мнении, что польза от качественных добавок неоспорима, но принимать их стоит строго по показаниям и назначению врача, чтобы не спровоцировать опасные последствия.

То же касается и лечения – всегда стоит пройти диагностику организма и проконсультироваться со специалистами, и только после этого принимать какие-либо препараты, стараясь выбирать для себя наиболее экологичные решения, например, гомеопатические средства, состоящие из натуральных компонентов.