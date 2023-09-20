Какие витамины стоит принимать осенью

Зачастую осенью многие сталкиваются с дефицитом витаминов. Это объясняется, как минимум, изменениями погодных условий и режима питания. Летом в рационе преобладают фрукты и овощи, богатые витаминами, а в холодное время года ситуация немного меняется.

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"Рамблер" выяснил, стоит ли принимать осенью витамины для укрепления иммунитета и как определить, какие именно из них находятся в дефиците.

Дефицит каждого из витаминов проявляется по-разному, но к общим симптомам авитаминоза можно отнести:

ухудшение состояния кожи,

ломкость ногтей и выпадение волос,

сонливость и вялость,

раздражение,

частые простуды и ОРВИ.

С проблемой нехватки тех или иных витаминов сталкиваются многие, особенно в осенний период, однако это вовсе не говорит о том, что стоит самостоятельно назначать себе курс витаминов перед наступлением холодного времени года.

Врач-нутрициолог Елена Соломатина объяснила "Рамблеру", в каком случае стоит задуматься о приеме витаминов:

Принимать витамины просто ради профилактики осенью не стоит, если нет каких-то конкретных жалоб. А вот при подозрении на дефицит тех или иных элементов, стоит обратиться к врачу. Терапевт может дать направление для сдачи необходимых анализов, либо направить к другому специалисту, скажем, к гастроэнтерологу, и тот, в свою очередь, может порекомендовать сдать анализ на витамины. Елена Соломатина Врач-диетолог

И только в том случае, если дефицит обнаружен по результатам обследования, имеет смысл принимать препараты. Однако и их дозировку должен корректировать врач.