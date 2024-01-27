Как избавиться от постоянного урчания в животе

"Также в последнее время часто наблюдается непереносимость продуктов. Если вы у себя заподозрили такое, проверить наличие пищевой аллергии помогут специальные медицинские анализы — панели на пищевую непереносимость. Особенно часто встречается реакция на лактозу и белок злаковых – глютен. К сожалению, если анализ будет положительным, единственный вариант — исключение проблемных продуктов из рациона", — заявила врач.