Как избавиться от постоянного урчания в животе
Урчащий живот может загнать человека в общественном месте в краску. Чаще всего это естественный процесс, однако в некоторых случаях оно может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Подробнее об этом — врач-терапевт Заплавнова Кристина в материале "Рамблера".
Эксперт утверждает, что урчание может появиться как в результате длительного голодания (дольше шести часов), так и в случае переедания. Еще одной распространенной причиной является нарушение микрофлоры кишечника, которое затрудняет переваривание еды. Также Заплавнова заявила, что важно есть медленно и тщательно пережевывать пищу, дабы избежать заглатывания воздуха и обеспечить выделение достаточного количества ферментов.
- соблюдайте режим питания — оно должно быть трехкратным, допускаются небольшие перекусы в виде горсточки орех, фруктов, овощей, йогурт и творог без добавок;
- потребляйте меньше сахара и мучного;
"Также в последнее время часто наблюдается непереносимость продуктов. Если вы у себя заподозрили такое, проверить наличие пищевой аллергии помогут специальные медицинские анализы — панели на пищевую непереносимость. Особенно часто встречается реакция на лактозу и белок злаковых – глютен. К сожалению, если анализ будет положительным, единственный вариант — исключение проблемных продуктов из рациона", — заявила врач.
- соблюдайте питьевой режим —1,5-2 литра чистой воды, особенно в жару, отопительный сезон и при заболеваниях;
- тщательно пережевывайте пищу, старайтесь не разговаривать "с набитым ртом", не отвлекайтесь во время еды на телефон и телевизор — так вы предотвратите попадание воздуха и переедание;
- избегайте или ограничьте продукты, вызывающие метеоризм — различные сорта капусты (белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская), бобовые (горох, соя, чечевица, фасоль), кукуруза, грибы, лук, пиво, квас, газированные напитки;
- не ложитесь спать после еды — последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна или горизонтального положения, желательно, наоборот, двигаться после приема пищи;
- откажитесь от вредных привычек.
"Не затягивайте с симптомами в животе, обращайтесь вовремя к врачу", — призвала эксперт.
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