Боль в животе может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом в интервью «Известиям» рассказала гастроэнтеролог Анастасия Складчикова.

Одной из наиболее частых причин боли в животе эксперт назвала повышенное газообразование из-за потребления большого количества углеводов. В этом случае пациенты чувствуют тяжесть и распирание в животе.

С патологиями желчного пузыря может быть связана боль, локализующаяся в районе правого подреберья, особенно если она сопровождается тошнотой. Складчикова предупредила, что причиной такой боли может быть обострение желчекаменной болезни.

Локализация боли в области солнечного сплетения, ощущающаяся как жжение, может сигнализировать о проблемах желудочно-кишечного тракта. Спутниками такой боли зачастую становятся изжога и кислый привкус во рту. Это может быть признаком воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки или слизистой пищевода.

Особое внимание стоит обратить на сильную боль возле пупка, распространяющуюся на правую часть живота, отмечает эксперт. Она может сигнализировать об остром аппендиците. Особенно если боль нарастает быстро и становится сильнее при кашле, движении или глубоком вдохе. В этом случае необходимо немедленно вызывать скорую.

Нижняя часть живота, по словам Складчиковой, может болеть при патологии органов мочеполовой системы. В этом случае гастроэнтеролог также советует как можно скорее обратиться к специалисту.