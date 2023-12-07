Гастроэнтеролог Складчикова перечислила главные причины болей в животе

Боль в животе может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом в интервью «Известиям» рассказала гастроэнтеролог Анастасия Складчикова.

Одной из наиболее частых причин боли в животе эксперт назвала повышенное газообразование из-за потребления большого количества углеводов. В этом случае пациенты чувствуют тяжесть и распирание в животе.

С патологиями желчного пузыря может быть связана боль, локализующаяся в районе правого подреберья, особенно если она сопровождается тошнотой. Складчикова предупредила, что причиной такой боли может быть обострение желчекаменной болезни.

Локализация боли в области солнечного сплетения, ощущающаяся как жжение, может сигнализировать о проблемах желудочно-кишечного тракта. Спутниками такой боли зачастую становятся изжога и кислый привкус во рту. Это может быть признаком воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки или слизистой пищевода.

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Особое внимание стоит обратить на сильную боль возле пупка, распространяющуюся на правую часть живота, отмечает эксперт. Она может сигнализировать об остром аппендиците. Особенно если боль нарастает быстро и становится сильнее при кашле, движении или глубоком вдохе. В этом случае необходимо немедленно вызывать скорую.

Нижняя часть живота, по словам Складчиковой, может болеть при патологии органов мочеполовой системы. В этом случае гастроэнтеролог также советует как можно скорее обратиться к специалисту.

Ранее врач предостерегла от опасных ошибках при боли в животе.

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