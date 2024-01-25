Эксперты назвали 5 правил здорового рациона для студента

Первое правило - отказ от фастфуда. В таком рационе нет полезных, здоровых и сбалансированных продуктов. Зато есть переизбыток калорий, соли и сахара, а это вредно для состояния всего организма, а также нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Второе правило - пить много воды. Бутылочку можно брать каждый раз при выходе из дома. Взрослому человеку нужно минимум 1,5 л воды в сутки. А от газировки и энергетиков лучше совсем отказаться.

Третье правило - есть фрукты и овощи. Профилактика гиповитаминоза особенно важна для студентов. К примеру, в бананах много калия и витамина В6, они нужны для хорошего функционирования нервной системы. В яблоках и апельсинах много клетчатки и витамина С, они помогают кишечнику хорошо работать и защищают иммунитет. Свекла и сладкий перец содержат антиоксиданты, укрепляющие защитные силы организма. Кроме того, фрукты удобно брать с собой для полезного перекуса, что гораздо лучше пиццы или сосиски в тесте в столовой.

Четвертое правило - всегда завтракать. Это самый важный прием пищи. От того, что съест студент, зависит количество энергии и скорость обменных процессов. К примеру, можно съесть овсянку, йогурт или целый фрукт.

Пятое правило - соблюдать режим. Нужно есть три раза в день - завтракать, обедать и ужинать. Вместе с едой усваиваются пищевые вещества, они нужны для строительства нервных клеток, мышечной и костной ткани. Если какой-то прием пищи пропущен, то витамины и минералы не будут полностью получены. Из-за этого обменные процессы собьются.