Диетолог объяснила, почему вредно не есть жирную пищу

Многие сторонники правильного питания считают, что жиры вредны для организма, однако отказ от них может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в четверг, 25 января, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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По ее словам, недостаток насыщенных жиров также вреден, как и их избыток: эти компоненты поддерживают функции клеточных мембран и улучшают всасывание витаминов A, D, E и K. Выбор обезжиренных молочных продуктов и отказ от сливочного масла может привести к гормональным нарушениям, витаминной недостаточности и ухудшению состояния кожи.

Диетолог подчеркнула, что самыми полезными считаются ненасыщенные жиры — омега-3 и омега-6. Они помогают снизить риск возникновения диабета второго типа, нормализуя уровень инсулина и сахара в крови. Омега-3 содержатся в жирной морской рыбе, а также в грецких орехах и тофу. Омега-6 человек получает из авокадо, оливкового масла, арахиса и миндаля.

Денисова назвала ряд признаков, по которым можно понять, что в организме не хватает жира. Так, человек может все время мерзнуть, чувствовать боль в суставах и быстро уставать. Кроме того, «сигналами» могут послужить выпадение волос и сухость кожи после умывания, передает aif.ru.