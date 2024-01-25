Эксперт рассказал, опасен ли диоксид серы в сухофруктах

Все сухофрукты обычно обрабатывают диоксидом серы (Е220). Это необходимо для уничтожения микробов и сохранения цвета продукта, сообщил в эфире радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.

«Берется серная шашка, поджигается и кладется в тот же бокс, где поставлены поддоны с курагой или черносливом. Этот бокс закрывается, и дальше сера окутывает сухофрукты, впитывается в них, создавая определенный слой, задача которого – бороться с микробами и плесенью», – пояснил эксперт.

Более того, после обработки диоксидом серы сухофрукты не темнеют. Малоземов рассказал, что, если курага светлая, она с высокой вероятностью прошла обработку.

Сам Е220 является безопасным консервантом для людей. Пищевая добавка разрешена к употреблению, уточнил Малоземов.

При этом, если наличие консерванта смущает, эксперт рекомендовал промыть сухофрукты перед употреблением горячей водой. Снизить концентрацию вещества также можно с помощью замачивания продукта в воде на полчаса.