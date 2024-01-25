Кофе и другие кофеинсодержащие напитки: исключить нельзя оставить?

Чашка ароматного кофе — бессменный атрибут начала дня у большинства из нас, однако нас то и дело пугают содержащимся в нем кофеином. Где еще содержится это вещество и так ли нужно все это ограничивать?

Чашка эспрессо, капуччино или латте настраивают нас на рабочий день или становятся порой отличным поводом сделать перерыв в делах — взять в руки чашку горячего напитка и поболтать с коллегами или просто посмотреть в окно. Одно время нас изрядно запугали этим напитком, приписывая ему свойства повышать давление, вызывать головные боли и мигрени, целлюлит и прочее.

Однако мифы о кофе и кофеинсодержащих напитках давно развенчаны и сегодня для большинства взрослых ежедневное употребление до 400 мг кофеина не имеет побочных эффектов. В зависимости от типа напитка это могут быть примерно четыре чашки сваренного кофе, 10 банок колы или два энергетических напитка.

При этом чрезмерное употребление кофеинсодержащих напитков (выше максимальной допустимой дозы) может вызвать следующие негативные последствия:

Учащенное сердцебиение

Головные боли

Повышенное артериальное давление

Бессонница

Мышечный тремор

Чтобы избежать всех этих негативных проявлений, знайте меру и не превышайте дозы! Тогда и давление, и сон будут в порядке.

Ограничивать кофе необходимо подросткам, а для детей это вообще запретный напиток. Людям, чувствительным к воздействию кофеина или принимающим определенные лекарства, следует ограничить кофеин. Внимательнее с кофеином стоит быть также беременным и кормящим грудью женщинам.

Помните, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, газированных напитках, а также в некоторых лекарственных средствах. Поэтому если вы собираетесь снизить общее количество употребляемого кофеина, обратите внимание не только на кофе.

Если вы обнаружили, что общее употребление кофеина у вас выше рекомендуемых доз и хотите его снизить, воспользуйтесь лайфхаками ниже:

Отслеживайте, сколько кофеина вы потребляете в течение дня.

Сокращайте употребление кофеина постепенно, чтобы ваше тело привыкало к более низкому уровню.

Проверьте продукты, которые вы употребляете, на наличие кофеина.

Сократите время заваривания чая, чтобы снизить содержание кофеина, или выберите травяной чай, в котором нет кофеина. Эта рекомендация отлично подходит для вечернего расписания — чай с ромашкой подготовит вас ко сну.

Замените часть напитков на аналоги без кофеина.

Если вы употребляете кофе, выбирайте качественный продукт, только в этом случае он принесет вам пользу. Как подчеркивает доктор Александр Мясников, кофе полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы.

У больных гипертонией, если они употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, кофе не вызывает дальнейшего повышения давления. Есть научные работы, которые говорят, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии. А еще, как уверяют специалисты, кофе является одной из составляющей профилактики деменции — старческого слабоумия.

Не нужно бояться кофеинсодержащих продуктов, выбирайте качество и наслаждайтесь чашкой ароматного кофе утром или в перерыв. Помните, что молоко, сахар или сиропы добавляют напитку калорийности. Если вы следите за талией, имей это в виду.