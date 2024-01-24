Сомнолог Мелехин объяснил, как недосып отражается на фигуре
Недостаток сна является фактором риска развития ожирения и набора веса. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал сомнолог Алексей Мелехин.
Как объяснил специалист, в случае нарушения сна он становится неполноценным и фрагментарным. Из-за этого меняется пищевое поведение, растут булемические риски и вероятность компульсивного переедания.
Циркадные ритмы и аппетит взаимосвязаны, обратил внимание сомнолог: чем больше мы недосыпаем, тем больше калорий потребляем. Поэтому, если человек делает все для того, чтобы похудеть, но этого не происходит, то нужно искать проблему не только в эндокринологических факторах, но и в проблемах со сном.
Во избежание заедания недостатка сна эксперт рекомендует больше внимания уделять физической активности и потреблять достаточное количество воды в течение дня.
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