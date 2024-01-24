Циркадные ритмы и аппетит взаимосвязаны, обратил внимание сомнолог: чем больше мы недосыпаем, тем больше калорий потребляем. Поэтому, если человек делает все для того, чтобы похудеть, но этого не происходит, то нужно искать проблему не только в эндокринологических факторах, но и в проблемах со сном.