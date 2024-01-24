Исключать мясо из рациона в пожилом возрасте не стоит, однако важно употреблять его правильно. Как часто можно его есть и в каком виде, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

По словам специалиста, мясные блюда можно есть 2-3 раза в неделю, при этом мясо лучше тушить или отваривать. Что касается бульонов, то от них желательно отказаться либо употреблять их также не чаще 2-3 раз в семь дней.

Без вреда для здоровья пожилым людям следует съедать 50-75 г мяса или рыбы, обратила внимание диетолог.

Какому же мясу отдавать предпочтение? Как объяснила врач, лучше всего выбирать нежирную говядину, так как ее белок легче переваривается, чем белок свинины, баранины и птицы. Гуся и утку рекомендуется исключить из рациона, потому что их мясо слишком жирное.