8 ошибок, из-за которых вы не худеете

Вы следите за питанием, ведете активный образ жизни и не худеете?

Оказывается, по мнению экспертов, даже когда вы gридерживаетесь здорового питания, вы можете потреблять гораздо больше калорий, чем думаете и допускать ошибки, которые в итоге тормозят ваш результат. "Рамблер", опираясь на мнения специалистов, расскажет об этом подробнее.

Нет строгим диетам

Для начала перестаньте думать о диете. Вместо этого обратите внимание на те повседневные привычки, которые могут привести к увеличению веса. Соблюдение строгой диеты может вызвать одержимость едой и просто усилить тягу к ней.

"Любые строгие ограничения — это качели из диет и перееданий. «Держаться» вы можете только когда здоровы и эмоционально стабильны. Стресс, недосыпы, дети, да даже банальная простуда выбивают из системы. Вы сорветесь и начнете стабильно переедать, пока снова не сядете на диету.



В таком режиме организм сходит с ума: дисбаланс гормонов (того же инсулина, который выделяется в ответ на потребляемые сахара), проблемы с ЖКТ (желудок больше не понимает, сколько кислоты выделять) и психикой. Организм в стрессе, и его естественная реакция — запасать жировую массу. Поэтому в долгую диеты не работают", — объясняет специалист по рациональному питанию Екатерина Хоменко.

Питание не сбалансировано

Когда питание несбалансированное, уровень сахара в крови нерегулярный. Это усиливает чувство голода, из-за чего вы переедаете.

"Первое, что мы делаем с клиентами, — считаем их норму КБЖУ. При избытке быстрых углеводов (сахара и белой муки) организм выделяет много инсулина. Чувствительность клеток к нему падает, а жировые массы откладываются быстрее", — объясняет эксперт Хоменко.

Нет графика питания

Это одна из главных причин, почему вас тянет на чай с шоколадкой в ночи.

"Когда организму не хватает энергии, первый порыв — добрать ее быстрыми углеводами.



График не означает, что завтрак обязательно в 7 и ни минутой позже: важно соблюдать интервалы в 1-2 часа, в которые вы завтракаете, обедаете или перекусываете", — добавила эксперт.

Скрытые калории

Вы можете не осознавать, насколько быстро могут накапливаться калории. Дополнительная столовая ложка заправки для салата может добавить 75–100 калорий, дополнительная столовая ложка масла — 102 калории. "Кусочничество" во время приготовления пищи, высококалорийное кофе каждое утро, вино за ужином или необходимость доедать за ребенком — это лишь некоторые из коварных привычек, которые саботируют все ваши усилия.

Гонка до финиша

Наш напряженный график привел к тому, что многие из нас приобрели нездоровую привычку быстро есть.

«Нам нужно больше привыкать к неторопливой еде в "европейском стиле", чтобы мы могли наслаждаться едой, ощущать каждый кусочек и получать сигнал о насыщении, прежде чем переесть», — объясняет Тара Гидус, пресс-секретарь Американской диетической ассоциации.

Пропуск приема пищи

Исследования показывают, что те, кто пропускает завтрак, весят больше, чем те, кто завтракает. Существует заблуждение, что пропуск завтрака (или любого другого приема пищи) экономит калории. Но правда в том, что большинство людей, которые едят меньше трех раз, обычно потребляют больше калорий в течение дня.

Поэтому стремитесь к трехразовому питанию. Всегда начинайте свой день со здорового завтрака, но будьте осторожны и выбирайте его с умом.

«Даже маффин с низким содержанием жира может содержать до 400 калорий и 5 граммов жира», — говорит Джоан Лихтен, доктор философии, доктор медицинских наук, консультант по питанию и автор книги Dining Lean.

Здоровый завтрак должен содержать как белок, так и клетчатку. Яйцо, кусок цельнозернового тоста и половинка грейпфрута содержат всего 250 калорий, но сохраняют чувство сытости до обеда.

Слишком много жидких калорий

Жидкие калории из алкоголя, смузи, кофе со сливками и сахаром, подслащенных соков, чая и газированных напитков действительно могут способствовать увеличению веса. Американцы, например, согласно исследованию получают примерно 21% калорий из напитков.

«Когда вы пьете напитки, вы не склонны компенсировать это меньшим количеством еды, потому что большинство напитков утоляют жажду и не влияют на чувство голода », — говорит Гидус.

Переключитесь с калорийных напитков на воду, обезжиренное молоко, овощные соки и небольшие порции 100% фруктового сока.

Голодовка и разгрузочные дни