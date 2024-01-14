Для избавления от лишних килограммов и поддержания себя в тонусе необязательно голодать и по несколько часов в день проводить в спортивном зале. Достигнуть цели помогают в том числе правильный рацион питания и включение в него определенных продуктов. Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала "Аргументам и Фактам" о шести видах чая, которые способствуют сжиганию жира.

По словам специалиста, чашка имбирного чая с медом и лимонным соком не только улучшает пищеварение, но и позволяет контролировать аппетит. Аналогичными свойствами обладает и зеленый чай: его регулярное потребление активирует обменные процессы в организме и стимулирует метаболизм.

Чай пуэр, в свою очередь, активизирует функцию ЖКТ, оказывает положительное влияние на обменные процессы и помогает организму справляться с накопленными в области живота жиром, объяснила эксперт.

Еще один претендент на включение в рацион питания – мятный чай. Содержащийся в его составе ментол улучшает отток желчи и способствует расщеплению жиров в организме.

Помогают сжигать жир в том числе розмариновый чай и многими любимый молочный улун. Оба могут похвастаться биологически активными веществами, которые улучшают обмен веществ, резюмировала нутрициолог.