Диетолог назвал смертельные последствия дефицита клетчатки

«Но есть еще одна норма, которая говорит, что клетчатки никогда не бывает слишком много», – добавил диетолог. Большое количество полезных веществ содержится в растительной пище: овощах, фруктах, ягодах, бобовых, кашах и хлебе из муки грубого помола, цитирует специалиста «Москва 24».