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Диетолог Гинзбург назвал смертельные последствия дефицита клетчатки

Недостаточное потребление клетчатки увеличивает риск развития возрастных заболеваний, а также онкологии. О последствиях дефицита пищевых волокон рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал смертельные последствия дефицита клетчатки
© Unsplash.com

«Дефицит клетчатки в рационе опасен, прежде всего, быстрым развитием и злокачественным течением так называемых возрастных болезней. Она снижает вероятность рака толстой и прямой кишки, замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний», – подчеркнул диетолог.

Помимо этого, пищевые волокна помогают нормализовать обмен холестерина и улучшают состояние микрофлоры кишечника, что улучшает самочувствие. Гинзбург напомнил, что в день нужно съедать хотя бы 30 грамм клетчатки, что уже считается устоявшейся нормой.

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«Но есть еще одна норма, которая говорит, что клетчатки никогда не бывает слишком много», – добавил диетолог. Большое количество полезных веществ содержится в растительной пище: овощах, фруктах, ягодах, бобовых, кашах и хлебе из муки грубого помола, цитирует специалиста «Москва 24».

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ЗОЖ
Михаил Гинзбург