Ягоды и травы: эксперты назвали топ-5 добавок к чаю

В холодное время года восполнять баланс жидкости в организме можно не только водой, но и горячими напитками: чаем, морсом и компотом. Черный и зеленый чаи сами по себе обладают полезными свойствами: снижают артериальное давление, уменьшают риск возникновения инсульта.

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Используя различные травы и ягоды, можно добавить напитку вкуса и пользы.

Облепиха за счет высокого содержания витаминов С, В, Е, К и РР оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт и укрепляет иммунитет, а долька лимона на стакан чая поможет повысить защиту организма от вирусов.

Напиток с чабрецом насытит организм эфирными маслами, что особенно хорошо при простуде и заболеваниях дыхательных путей. Кроме того, чабрец – отличное средство для улучшения настроения.

Листья мяты содержат ментол, который поможет снять боль, хорошо успокаивает и снимает стресс.

Корень имбиря помогает организму победить вирусы, а также оказывает благотворное влияние на нервную и пищеварительную системы.

Морс из клюквы не только добавит иммунитету очков, но и поможет при заболеваниях мочеполовой системы.