Иммунолог рассказала, при каких заболеваниях полезен холодный душ

Холодный душ способствует тонусу сердца и полезен для профилактики ряда заболеваний, в том числе варикозного расширения вен, рассказала врач-иммунолог Евгения Паршина. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что также прохладная вода помогает взбодриться, улучшает концентрацию внимания и метаболизм.

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Как уточнила врач, прохладную воду рекомендуют дерматологи. Она поможет укрепить волосы за счет улучшения кровообращения в коже головы. При этом важно понимать, что перед таким закаливанием лучше проконсультироваться с медиками: холодный душ противопоказан при болезнях сердечно-сосудистой системы.

Что касается теплой воды, она поможет ускорить кровообращение при наличии сердечной недостаточности. Кроме того, горячий душ повышает эластичность сосудов, благодаря чему регулируется давление и снижается риск атеросклероза. Также он способствует улучшению когнитивных функций мозга, нормализует сон и снижает воспаление и боль. Паршина отмечает, что с горячим душем, как и с холодным нельзя экспериментировать самостоятельно: лучше проконсультироваться со специалистами, какая температура воды подойдет.