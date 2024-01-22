Аспартам – это искусственный подсластитель, который широко используется в производстве продуктов питания и напитков в качестве заменителя сахара. Он придает сладкий вкус, но по калорийности значительно уступает сахару.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что в последние годы аспартам попал под пристальное внимание ученых и медиков. Дело в том, что в недавних исследованиях на лабораторных животных была обнаружена связь между употреблением этого подсластителя и развитием опухолей.

Хотя однозначных доказательств вреда аспартама для здоровья человека пока нет, Международное агентство по изучению рака (IARC) отнесло его к группе "2Б" – то есть к веществам, "возможно канцерогенным для человека".

Доказано, что без вреда для здоровья взрослый человек может съесть 2-3 грамма аспартама в день. Чтобы превысить допустимую дозу подсластителя в сутки нужно выпить около 5 литров сладкой газировки.