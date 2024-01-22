Наносит ли Wi-Fi вред здоровью: мнение врачей

Нельзя утверждать, что мобильные телефоны непоправимо вредят организму, уверена врач по радиационной гигиене Татьяна Васильева.

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В беседе с Hi-Tech она рассказала, что были исследования, подтверждающие, что электромагнитные волны приводят к изменениям клеток организма. Однако научных доказательств, что смартфоны и базовые станции влияют на здоровье человека, пока нет.

Васильева отметила, что ослабление иммунитета все же наблюдается. Однако, по ее словам, это связано с тем, что пользователи смартфонов редко выходят из дома и меньше двигаются.

Врач подчеркнула, что излучение от Wi-Fi значительно меньше, чем от мобильных телефонов. Те, кто переживает о своем здоровье, могут на ночь отключать роутер.

А другие эксперты, врач-терапевт Надежда Колоскова и гинеколог-эндокринолог Ольга Смирнова, не исключают вреда мобильных телефонов и сетей раздачи интернета. По словам Смирновой, в последнее время активно развивается бесплодие, причем как у мужчин, так и у женщин. Врач уверена, что причина кроется в привычке носить гаджет в карманах брюк.