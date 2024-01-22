До сих пор нельзя с уверенностью сказать, наносят ли пластиковые бутылки вред человеку, утверждает доктор медицинских наук Ольга Макарова.

В беседе с “Комсомольской правдой” она рассказала, что ученые из Колумбийского университета смогли изобрести прибор, который способен распознавать более мелкие частички пластика. По словам врача, это большой прорыв в сфере науки.

Однако Макарова не берется утверждать, что результаты исследования можно расценивать как подтверждение вреда пластиковых бутылок. На данный момент непонятно, какое количество микропластика безвредно для организма, а какое все же может сказаться на здоровье.

По словам доктора медицинских наук, химики уверяют, что пластиковые вещи, которые используются в быту, инертные. Это значит, что частицы вещества не вступают в связи с человеческими тканями.

Однако пластик, из которого изготавливаются упаковки, несет в себе опасность. Доктор медицинских наук подчеркнула, что в состав материала входят бисфенол А и фталаты, которые негативно сказываются на работе эндокринной системы. Бисфенол также может вызывать опухоли – рак молочной железы и простаты.

Макарова отметила, что микропластик регулярно попадает в организм человека с пищей и водой. Его частицы уже были обнаружены в соли, сахаре, меде и воде, а также в различных морепродуктах. Пластик также попадает в организм через декоративную и уходовую косметику.