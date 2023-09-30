Насколько вредны для здоровья поездки в метро

Жители крупных городов практически ежедневно используют общественный транспорт. Особенной популярностью пользуется метро, которое дарит возможность быстро и дешево добраться до другого конца мегаполиса. “Рамблер” разобрался, сказываются ли негативно на здоровье человека поездки на таком удобном общественном транспорте.

Поездки на метро могут значительно повлиять на состояние здоровья, к такому выводу пришли ученые в исследовании СОМЕАР. Специалисты из Англии провели анализ воздуха в лондонском метро и обнаружили в нем частички пыли, состоящие преимущественно из железа и меди. Врачи уверены, что они могут быть опасны для человека – практически невесомый металл беспрепятственно проникает в легкие, почки, печень и мозг человека.

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Некоторые элементы слишком большие для того, чтобы прямиком попасть в организм. В научной среде их называют РМ 10. Эти твердые частицы в диаметре составляют не менее 10 микрометров, то есть порядка 0,01 мм. А вот более мелкие частицы РМ 2,5 уже могут проникнуть в кровь, разрушая органы.

Такая пыль умеет создавать реактивные молекулы, которые и наносят вред здоровью. Большие частицы прилипают только к носовым проходам и трахее, а вот мелкие уже попадают в ту область легких, которая отвечает за избавление крови от углекислого газа и насыщении ее кислородом.

Помимо меди и железа ученые обнаружили и другие вредные вещества, которыми насыщен кислород в метро. Среди них полициклические ароматические углеводороды, которые возникают из-за сгорания топлива, и хром, образующийся при трении состава и рельсов. Эти элементы ответственны за развитие множества сердечно-сосудистых болезней.

Уровень РМ 10 и РМ 2,5 на старых ветках метро превышает норму в целых десять раз. Исследователи объясняют это сильной изношенностью железнодорожных полотен и поездов, а также плохой системой вентиляции. В отчете за 2021 год говорится, что в электрических и гибридных поездах содержание РМ 2,5 довольно низкое и не превышает среднее значение. Ученые отмечают, что такая концентрация твердых частиц значительно меньше, чем в автомобиле, поэтому проехаться на метро в данном случае даже менее вредно, чем на машине.

Некоторые пассажиры переживают, что могут подхватить какую-нибудь болезнь в метро – ОРЗ или ОРВИ – пространство ведь не проветривается. Но об этом точно не стоит переживать, шанс заболеть вирусом крайне маленький. Свежий воздух поступает постоянно и разгоняется с помощью движущихся поездов, поэтому нет никакой опасности. Количество патогенов, содержащихся в воздухе метро, настолько маленькое, что его просто не хватит для того, чтобы навредить иммунной системе здорового человека.

А вот лицам с хроническими заболеваниями повезло значительно меньше. В метро их все-таки может подстерегать опасность, предупреждает врач.

Заведующий отделением Воронежской областной клинической больницы Александр Андреевич Жуков:

Все очень индивидуально. Для людей, которые имеют хронические заболевания сердца, там может быть небезопасно из-за ряда факторов: от стресса до прохода через специальные рамки. Для тех, кто имеет проблемы со слухом, сложностью может стать лишний шум, а для части населения, которая испытывает дискомфорт в людных местах по разным причинам (от невралгии до ментальных расстройств), лучше подобрать другой транспорт в час-пик

Главная опасность для всех пассажиров кроется в риске подхватить кишечную инфекцию.