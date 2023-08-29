Как распознать сезонный грипп
Осенью традиционно активизируются простуды и другие инфекционные заболевания. Многие из них легко поддаются лечению, если вовремя обратиться к врачу.
“Рамблер” разобрался, как распознать сезонный грипп.
Что такое сезонный грипп
Сезонный грипп — острая респираторная инфекция, которая вызывается вирусами гриппа. Существует четыре типа вирусов — А, В, С и D.
Группы А и В чаще других вызывают вспышки сезонного гриппа. Вирус С приводит к легким инфекциям и выявляется гораздо реже других. D инфицирует только крупный рогатый скот.
Симптомы сезонного гриппа
- Внезапное появление высокой температуры.
- Мышечные спазмы.
- Боли в суставах.
- Насморк.
- Головная боль.
- Кашель (чаще всего сухой).
- Боль в горле.
Кашель во время сезонного гриппа чаще всего проходит в тяжелой форме и длится около двух недель. У большинства людей температура нормализуется в течение недели. Однако без лечения грипп может привести к осложнениям, в том числе и к развитию тяжелых болезней.
Заболевание у всех протекает по-разному: у кого-то он может быть в легкой, у других же - в тяжелой форме. Осложнения чаще всего появляются у людей из группы риска.
В нее входят беременные женщины, пожилые люди, дети в возрасте до 5 лет, люди с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.
Распространение сезонного гриппа
Этот вирус передается воздушно-капельным путем. То есть если зараженный человек чихнет или покашляет, то он может заразить здоровых людей.
Чаще всего людям с симптомами гриппа рекомендуется соблюдать самоизоляцию, чтобы не допустить распространения инфекции.
Лечение сезонного гриппа
Обычно лечение симптоматическое и направлено на уменьшение проявлений гриппа. Это прием жаропонижающих, обезболивающих препаратов.
Также оно включает в себя лечение боли в горле и насморка с помощью медикаментов. Рекомендуется изоляция больного гриппом, так как он может заразить окружающих.
Люди, которые входят в группу повышенного риска помимо симптоматического лечения принимают противовирусные препараты. В случае ухудшения состояния нужно срочно обращаться за медицинской помощью.