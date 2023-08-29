Осенью традиционно активизируются простуды и другие инфекционные заболевания. Многие из них легко поддаются лечению, если вовремя обратиться к врачу.

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“Рамблер” разобрался, как распознать сезонный грипп.

Что такое сезонный грипп

Сезонный грипп — острая респираторная инфекция, которая вызывается вирусами гриппа. Существует четыре типа вирусов — А, В, С и D.

Группы А и В чаще других вызывают вспышки сезонного гриппа. Вирус С приводит к легким инфекциям и выявляется гораздо реже других. D инфицирует только крупный рогатый скот.

Симптомы сезонного гриппа

Внезапное появление высокой температуры. Мышечные спазмы. Боли в суставах. Насморк. Головная боль. Кашель (чаще всего сухой). Боль в горле.

Кашель во время сезонного гриппа чаще всего проходит в тяжелой форме и длится около двух недель. У большинства людей температура нормализуется в течение недели. Однако без лечения грипп может привести к осложнениям, в том числе и к развитию тяжелых болезней.

Заболевание у всех протекает по-разному: у кого-то он может быть в легкой, у других же - в тяжелой форме. Осложнения чаще всего появляются у людей из группы риска.

В нее входят беременные женщины, пожилые люди, дети в возрасте до 5 лет, люди с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.

Распространение сезонного гриппа

Этот вирус передается воздушно-капельным путем. То есть если зараженный человек чихнет или покашляет, то он может заразить здоровых людей.

Чаще всего людям с симптомами гриппа рекомендуется соблюдать самоизоляцию, чтобы не допустить распространения инфекции.

Лечение сезонного гриппа

Обычно лечение симптоматическое и направлено на уменьшение проявлений гриппа. Это прием жаропонижающих, обезболивающих препаратов.

Также оно включает в себя лечение боли в горле и насморка с помощью медикаментов. Рекомендуется изоляция больного гриппом, так как он может заразить окружающих.