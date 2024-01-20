Эксперты рассказали, как побороть бессонницу
Бессонница - это нарушение сна, которое проявляется в изменении режима, продолжительности и качества сна. Эксперты рассказали "Последним новостям" причины бессонницы и как с ней бороться.
Надежда Лукина, кандидат психологических наук, клинический психолог, эксперт международного онлайн-института психологии Smart, рассказала, что причиной бессонницы является нарушение режима дня, наличие тревожных и депрессивных расстройств, отсутствие физической активности днем.
«Важно установить режим дня, отходить ко сну и просыпаться примерно в одно и то же время. Важно также обеспечить себе разнообразные виды активности каждый день, как интеллектуальные, творческие, так и физические. Использование дыхательных техник и создание комфортного места для сна также могут помочь нормализовать сон», — говорит Надежда Лукина.
«Если проблема с бессонницей не уходит, а вы уже испробовали доступные методы — обратитесь к специалисту. Медицинское обследование рекомендуется пройти для выявления внутренних факторов, влияющих на качество сна. Общий уровень здоровья и гормональный баланс оказывают серьезное влияние на регулирование физиологических процессов», — отмечает фитнес-тренер FitStars Михаил Прыгунов.
Невролог сети клиник Андреевские больницы НЕБОЛИТ Елена Мирошник также считает, что бессонницу может вызвать плотный ужин.
«Избегайте тяжелых ужинов перед сном. Легкая закуска, содержащая углеводы и белки, поможет уменьшить голод и обеспечить более комфортный сон», — предупреждает врач.
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