Эксперты рассказали, как побороть бессонницу

«Важно установить режим дня, отходить ко сну и просыпаться примерно в одно и то же время. Важно также обеспечить себе разнообразные виды активности каждый день, как интеллектуальные, творческие, так и физические. Использование дыхательных техник и создание комфортного места для сна также могут помочь нормализовать сон», — говорит Надежда Лукина.