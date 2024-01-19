Как из совы превратиться в жаворонка: инструкция врача
Если вдруг вы давно хотели, но все никак не решались из совы превратиться в жаворонка, рассказываем, как это сделать. Инструкцию — кстати, довольно простую — мы подсмотрели у эндокринолога Зухры Павловой. В своем Telegram-канале эксперт советует действовать так:
- отказаться от напитков с кофеином (чай, кофе, энергетики) после 17:00;
- стараться не спать днем;
- не пользоваться телефоном за 40-60 минут до сна, особенно уже лежа в постели;
- и, конечно, ложиться спать пораньше.
Такие выводы можно сделать из результатов нового исследования, рассказала доктор Павлова. Ученые понаблюдали за студентами колледжа, среди которых были как совы, наиболее активные в вечерние часы, так и жаворонки, предпочитающие утро. У последних качество и продолжительность ночного сна были гораздо лучше, да и в учебе они больше преуспевали. Вынужденные рано просыпаться на занятия совушки находились в менее выигрышном положении.
«К какому типу относитесь вы, во многом зависит от генетической предрасположенности и хронотипа — потребности тела во сне в определенное время. Долгое время считалось, что этого нельзя изменить, но ученые недооценили влияние поведенческого выбора. За время исследования некоторые студенты изменили свои привычки и смогли превратиться из сов в жаворонков! У них не только улучшилось качество, но и средний балл за семестр стал выше», — объяснила эндокринолог.
При этом Зухра Павлова не призывает всех сов срочно становиться жаворонками.
«Если ваш распорядок дня позволяет хорошо высыпаться и быть бодрыми на протяжении всего дня, это прекрасно!» — отметила врач.