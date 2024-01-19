Как из совы превратиться в жаворонка: инструкция врача

«К какому типу относитесь вы, во многом зависит от генетической предрасположенности и хронотипа — потребности тела во сне в определенное время. Долгое время считалось, что этого нельзя изменить, но ученые недооценили влияние поведенческого выбора. За время исследования некоторые студенты изменили свои привычки и смогли превратиться из сов в жаворонков! У них не только улучшилось качество, но и средний балл за семестр стал выше», — объяснила эндокринолог.